Фон дер Ляєн: Рішення щодо розширення ЄС - інвестиції в стабільність і безпеку нашого континенту

Ухвалені лідерами Європейського Союзу рішення щодо розширення є інвестиціями в стабільність, безпеку і процвітання континенту, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я думаю, що вчорашні рішення показують, що Євросоюз виконує свої обіцянки. Причини розширення ніколи не були більш сильними й переконливими. У світі, який стрясають численні кризи, це інвестиції в стабільність, це інвестиції в безпеку нашого континенту, але, звісно, це також інвестиції в процвітання нашого континенту, і це великі інвестиції в демократії, які стоять твердо і єдині", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.

Водночас вона знову наголосила, що "процес вступу ґрунтується на заслугах".

"Це залежить від самої країни, яка хоче просуватися в Європейський Союз, наскільки швидко вона хоче реформуватися і просуватися до ЄС і принципів ЄС", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії наголосила, що швидкість України в проведенні реформ вражає.

"Попри цю війну, вони (українці - ІФ-У) глибоко віддані своїй справі й сповнені рішучості рухатися вперед, і саме в їхніх руках буде прогрес", - додала вона.

Президент також зауважила, що це стосується не лише України, а й кожної країни, яка хоче вступити до Європейського Союзу.

"І що можна було відчути протягом останніх 18-20 місяців, то це те, що в регіоні є глибоке розуміння того, що настав вирішальний час. Ви маєте вибрати сторону. Сірих зон більше немає", - заявила фон дер Ляєн.

Вона сказала, що також вражає решта країн, які хочуть вступити до Європейського Союзу.

"Звіт про розширення присвячений їм, тому, наскільки вони збільшують свої амбіції і швидкість реалізації реформ, що необхідні на шляху до вступу. Мені хотілося б, щоб це не було спровоковано війною, але вражає той факт, що ці країни дуже чітко обирають сторону демократії, верховенства закону, миру й стабільності", - підсумувала вона.

"Однак, на жаль, учора нам не вдалося досягти одностайності. Угорщина не змогла підтримати. Отже, на початку наступного року відбудеться нова зустріч, і ми, як Комісія, скористаємося часом, що залишився, щоб гарантувати, що хоч би що сталося на наступному засіданні Ради, у нас буде оперативне рішення", - сказала фон дер Ляєн.