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16:42 15.12.2023

Оборона України є пріоритетним питанням і для держави, і для органів місцевого самоврядування - Зеленський

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Оборона України є пріоритетним питанням і для держави, і для органів місцевого самоврядування - Зеленський

Пріоритетним питанням для всіх органів влади в Україні наразі є оборона Української держави, наголосив президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося у Львові.

"Життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України – життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна – вона "десь там", а він нібито може займатися чим завгодно іншим – скажімо так, пріоритетним питанням, – то це велика помилка, яку треба виправити. Головне завдання – оборона нашої держави", - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю.

 

Теги: #україна #оборона

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