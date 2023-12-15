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12:10 15.12.2023

Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

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Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

Кабінет Міністрів закріпив за керівниками районних у Києві державних адміністрацій та виконавчими органами місцевих рад обов'язок подачі до органів Національної поліції заяв про розшук дітей-сиріт, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або були незаконно вивезені до РФ.

"Зміни стосуються керівників районних у місті Києві держадміністрацій, а також виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. За ними буде закріплений обов’язок подання до органів Нацполіції заяв про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію держави-агресора або які залишилися на ТОТ і з якими відсутній зв’язок або встановити конкретне місце перебування яких неможливо", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ також зобов’язує службу у справах дітей ухвалювати рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї у випадках відсутності з ними зв’язку протягом 7 календарних днів поспіль. Або ж у разі відмови надати інформацію про вихованців чи прийомних дітей. Зокрема, про їхній стан здоров’я.

Теги: #кабмін #діти #розшук

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