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11:45 15.12.2023

Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

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Правоохоронці Києва порушили кримінальну справу у зв'язку з недопуском охоронцем дітей в укриття однієї зі шкіл Святошинського району Києва під час повітряної тривоги 14 грудня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані та були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними слідства, 14 грудня 2023 року приблизно о 16.20 під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній із шкіл у Святошинському районі міста Києва.

"Побачивши, що діти були із собакою, охоронець не допустив їх до укриття, попри очевидну загрозу їхньому життю через ракетну атаку", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює Святошинське управління поліції ГУНП у Києві.

Теги: #прокуратура #київ #діти #укриття

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