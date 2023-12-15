Суд засудив до довічного ув'язнення лікарку з Маріуполя, яка під час боїв за місто "здала" росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України довічне позбавлення волі заочно отримала лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова, яка перейшла на бік ворога, повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час боїв за місто в березні 2022 року посадовиця "здала" рашистам сімох тяжкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували в місцеву лікарню, де вона працювала", - повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, це сталося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим із позивним "Осетин" намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів. Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених захисників Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті.

Однак Чехова під час "палатного" обходу медичного закладу разом із окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього росіяни затримали тяжкопоранених українських захисників і вивезли їх до російських катівень, де здійснювали жорстокі тортури.

Встановлено також, що, окрім військовослужбовців Сил оборони, зрадниця вказала "Осетину" на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів. Дізнавшись про це, окупанти забрали в чоловіка документи, автомобіль і пригрозили готуватися до "повільної смерті". В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни "вартових", яких виставили російські загарбники по периметру медзакладу.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами їхня пособниця отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду керівниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив їй заочно довічний термін ув'язнення.