Події

10:12 15.12.2023

Кількість авто, що перетинають кордон у ПП "Ягодин - Дорогуськ", повернулася до доблокадних показників

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Кількість авто, що перетинають кордон у ПП "Ягодин - Дорогуськ", повернулася до доблокадних показників

Кількість автомобілів, що перетинають кордон із Польщею в пункті пропуску (ПП) "Ягодин - Дорогуськ", повернулася до рівня показників початку блокади, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Поступово, з кожним днем вантажопотік зростає. За вчорашній день (14 грудня - ІФ-У) цей напрямок перетнули 1,2 тис. вантажних транспортних засобів в обидва боки, більше - у напрямку України. І це, власне, практично ті самі показники, які були до блокади, що розпочалася 6 листопада", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, голова громади Дорогуська Войцех Сава відмовив польським перевізникам у дозволі відновити блокаду ПП "Ягодин - Дорогуськ". Відкликаючи дозвіл на протест перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, він послався на передбачену законом передумову - загроза майну значних розмірів. Перевізники збираються оскаржити його рішення в суді.

Теги: #польща #кордон #вантажівки

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