Події

08:39 15.12.2023

По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 80 ударів, є руйнування

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По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 80 ударів, є руйнування

По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 80 ударів, обстрілу зазнали 18 населених пунктів, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в п'ятницю вранці.

"За минулу добу ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку і Роботине, атакували 5 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малу Токмачку і Полтавку, а також вдарили авіаційним снарядом по Преображенці.

По території Гуляйполя, Білогір'я, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, П'ятихаток, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл припало 79 артударів.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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