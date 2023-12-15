Велика Британія ввела санкції щодо восьми іранських фізосіб і структур за підтримку ХАМАС

Велика Британія в четвер запровадила санкції щодо восьми фізосіб і структур з Ірану, зокрема проти лідерів спецпідрозділу "аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), які пов'язані з палестинським рухом ХАМАС.

"У координації зі США Велика Британія оголосила про перші включення до санкційного списку в межах нового режиму, санкції зачіпають тих, хто надає підтримку ХАМАС і палестинському "Ісламському джихаду", - ідеться в пресрелізі британського МЗС.

Зокрема, під санкції потрапили командувач спецпідрозділу "аль-Кудс" КСІР бригадний генерал Есмаїл Каані, а також глава палестинського підрозділу "аль-Кудс" Мохаммед Саїд Ізаді. Санкції ввели і проти самого підрозділу.

"Ті, проти яких Велика Британія сьогодні запровадила санкції, потрапили під заходи за їхню участь у ворожій діяльності збройного угруповання, підтримуваного Іраном, зокрема за дії, що становлять загрозу (...) Ізраїлю, або за намір спричинити дестабілізацію в Ізраїлі", - наголошується в документі.

У МЗС уточнили, що до цього часу Лондон запровадив санкції щодо 350 іранських фізичних і юридичних осіб у відповідь "на порушення прав людини з боку Тегерана, а також на згубний вплив на міжнародному рівні".