Рамки для переговорів з Україною щодо членства в ЄС будуть визначені після виконання рекомендацій Єврокомісії від 8 листопада 2023 року

Наступний крок виконання рішення про початок переговорів про членство України в Європейському Союзі – затвердження рамок для таких переговорів буде зроблено після того, як будуть зроблені кроки, викладені у рекомендаціях Комісії від 8 листопада 2023 року.

Про це йдеться у Висновках Європейської ради у розділі "Україна та Республіка Молдова", оприлюднених у четвер у Брюсселі під час першого дня засідання Євроради.

"Європейська Рада вирішує розпочати переговори про вступ з Україною та Республікою Молдова. Європейська рада пропонує Раді прийняти відповідні рамки переговорів після того, як будуть здійснені відповідні кроки, викладені у відповідних рекомендаціях Комісії від 8 листопада 2023 року", - сказано у документі.

Раніше повідомлялося, що рекомендації Комісії йшлося про прийняття запропонованого урядом закону про збільшення штатного розкладу Національного антикорупційного бюро України до 1 тис. одиниць; виключити із закону про протидію корупції положення, що обмежують повноваження Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) щодо продовження перевірки активів, які вже пройшли процедуру перевірки, та обмежують повноваження НАЗК з перевірки майна, набутого декларантами до надходження на державну службу, без до національної безпеки під час війни. Також Україна має ухвалити закон, що регулює лобіювання відповідно до європейських стандартів, і закон, що стосується рекомендацій Венеціанської комісії, що залишилися, від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов'язаних із Законом про національні меншини, а також щодо рекомендацій Венеціанської комісії, пов'язаних із законами державну мову, засоби масової інформації та освіту.