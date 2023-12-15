Події

00:01 15.12.2023

Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

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Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

Сенат США продовжить засідання наступного тижня, відклавши святкові канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів, повідомляє агентство CGTN America з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.
"Сенат США збиратиметься наступного тижня, відкладаючи святкові канікули, оскільки тривають переговори щодо допомоги Україні та безпеки кордону, каже Шумер", - йдеться у повідомленні агентства у соціальній мережі Х.

Теги: #сша #сенат_сша

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