Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, привітав грузинський народ із рішенням Євроради про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС.

"Поговорив з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, привітав її і грузинський народ із важливим рішенням про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Отримав привітання у зв'язку з рішенням щодо України. Місце Грузії - у нашому спільному європейському домі", - написав Зеленський у Телеграм. .