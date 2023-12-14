Події

23:56 14.12.2023

Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

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Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, привітав грузинський народ із рішенням Євроради про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС.
"Поговорив з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, привітав її і грузинський народ із важливим рішенням про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Отримав привітання у зв'язку з рішенням щодо України. Місце Грузії - у нашому спільному європейському домі", - написав Зеленський у Телеграм. .

Теги: #україна #єс #грузія

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