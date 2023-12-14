Фінляндія знову закриє кордон із РФ

Влада Фінляндії ухвалила рішення знову закрити кордон із Росією, заявила в четвер міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

"Рантанен заявила, що уряд повністю закриє кордон із Росією", - інформує Yle.

Міністр сказала про це на виступі в парламенті. Уточнюється, що Фінляндія закриє КПП на кордоні, що відкрилися раніше в четвер. При цьому не повідомляється, коли саме закриють кордон.

Офіційно уряд повідомить про своє рішення на пресконференції о 18.15.

Yle зазначає, що прохачі притулку почали прибувати до Фінляндії, щойно відкрилися прикордонні пункти пропуску. За словами Рантанен, у четвер було відкрито прикордонні переходи Ваалімаа і Ніірала, і "прохачі притулку одразу ж прибули на східний кордон".

Раніше в четвер міністр фінансів, голова партії "Істинні фіни" Ріікка Пурра заявила порталу: "Схоже, що все сталося саме так, як ми й побоювалися, а саме: практично одразу ж розпочалися стимульований в'їзд, спонукання та заохочення людей до того, щоб вони дісталися кордону та подали прохання про надання притулку".

Фінляндія, згідно з рішенням уряду, в четвер відкрила два пасажирські переходи з восьми на кордоні з Росією. Рішення про відкриття прикордонних переходів Ваалімаа та Ніірала діє до 14 січня.

"Решта прикордонних переходів на східному кордоні також можуть бути відкриті до середини січня, якщо дозволить ситуація", - зазначала Рантанен.

Вона уточнила, що кордон може бути знову закритий, якщо знову почне прибувати велика кількість прохачів притулку.