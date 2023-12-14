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12:43 14.12.2023

В Україні в п'ятницю в більшості областей уночі та вдень від -3° до +2°

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В Україні в п'ятницю в більшості областей уночі та вдень від -3° до +2°

У п'ятницю, 15 грудня, вночі в північно-східних областях України помірний сніг, у південних і південно-східних областях - дощ та мокрий сніг, удень на Прикарпатті, у Карпатах і східних областях невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів, повідомляє Укгрідрометцентр.

На дорогах України, крім південних регіонів, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в більшості областей уночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 2-7° тепла.

У Києві в п'ятницю без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 15 грудня найвища температура вдень була 9,4° у 1950 р., найнижча вночі -20,1° у 1921 р.

У суботу, 16 грудня, в Україні вночі без опадів, удень у західних і північних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 3-8° морозу, на північному сході та сході до 11° морозу, у південній частині приблизно 0°, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

У Києві в суботу вночі без опадів, удень невеликий сніг. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Теги: #погода #прогноз

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