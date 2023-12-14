Події

10:23 14.12.2023

Початок саміту ЄС затримується на пів години - тривають двосторонні переговори

1 хв читати
Початок саміту ЄС затримується на пів години - тривають двосторонні переговори

Початок засідання Європейської ради затримується на пів години через проведення двосторонніх переговорів.

Цю інформацію підтвердила представниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Касіньг (Ecaterina Casinge). Планувалося, що саміт розпочнеться о 10:00 за Брюсселем, тепер же початок очікується о 10:30.

Касіньг оприлюднила порядок денний Мішеля, згідно з яким президент Європейської ради разом із президентами Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом о 10:00 зустрічаються з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як відомо, Орбан виступає проти ухвалення лідерами ЄС політичного рішення про початок переговорів з Україною щодо членства в Співтоваристві.

 

Теги: #саміт #затримка #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 14.12.2023
У Брюсселі відбудеться історичний саміт ЄС, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства

У Брюсселі відбудеться історичний саміт ЄС, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства

06:19 14.12.2023
У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

19:34 13.12.2023
Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

17:39 13.12.2023
Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

14:09 13.12.2023
Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

11:24 09.12.2023
Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

19:43 05.12.2023
Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани" - уповноважений МЗС Греції щодо України

Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани" - уповноважений МЗС Греції щодо України

18:06 29.11.2023
Порошенко візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні

Порошенко візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні

14:10 27.11.2023
Шмигаль: Росія з початку війни вкрала українське зерно на $1 млрд

Шмигаль: Росія з початку війни вкрала українське зерно на $1 млрд

14:10 18.11.2023
Саміт АТЕС у США завершився без узгодженої позиції щодо України та Сектора Гази - ЗМІ

Саміт АТЕС у США завершився без узгодженої позиції щодо України та Сектора Гази - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

У Брюсселі відбудеться історичний саміт ЄС, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства

У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

ОСТАННЄ

Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждала жінка - ОВА

За ніч і вранці росіяни 11 разів обстріляли 6 громад у Сумській області - ОВА

На найбільш небезпечних напрямках у Чернігівській області обладнуються оборонні рубежі - Наєв

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

РФ тримає на чергуванні в Чорному морі три кораблі, носії "Калібрів" відсутні - ВМС ЗСУ

По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 150 ударів, є руйнування

Армія РФ за добу випустила пів тисячі снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування - Синєгубов

РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Подунав'ї, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського кордону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА