Початок саміту ЄС затримується на пів години - тривають двосторонні переговори

Початок засідання Європейської ради затримується на пів години через проведення двосторонніх переговорів.

Цю інформацію підтвердила представниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Касіньг (Ecaterina Casinge). Планувалося, що саміт розпочнеться о 10:00 за Брюсселем, тепер же початок очікується о 10:30.

Касіньг оприлюднила порядок денний Мішеля, згідно з яким президент Європейської ради разом із президентами Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом о 10:00 зустрічаються з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як відомо, Орбан виступає проти ухвалення лідерами ЄС політичного рішення про початок переговорів з Україною щодо членства в Співтоваристві.