На найбільш небезпечних напрямках у Чернігівській області обладнуються оборонні рубежі - Наєв

На найнебезпечніших напрямках у Чернігівській області обладнуються рубежі, а також позиції першої та другої смуги оборони, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", - написав Наєв у телеграм-каналі в четвер уранці.

Водночас командувач ОС ЗСУ зазначив, що, якщо загроза від ворога зростатиме, тоді на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і ЗСУ будуть готові "адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації".