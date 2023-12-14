Події

09:29 14.12.2023

На найбільш небезпечних напрямках у Чернігівській області обладнуються оборонні рубежі - Наєв

1 хв читати
На найбільш небезпечних напрямках у Чернігівській області обладнуються оборонні рубежі - Наєв

На найнебезпечніших напрямках у Чернігівській області обладнуються рубежі, а також позиції першої та другої смуги оборони, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", - написав Наєв у телеграм-каналі в четвер уранці.

Водночас командувач ОС ЗСУ зазначив, що, якщо загроза від ворога зростатиме, тоді на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і ЗСУ будуть готові "адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації".

Теги: #кордон #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 12.12.2023
Рух на польському ПП "Дорогуськ" відновлено, а на угорському ПП "Захонь" і не припинявся

Рух на польському ПП "Дорогуськ" відновлено, а на угорському ПП "Захонь" і не припинявся

20:53 11.12.2023
Польські перевізники перегородили дорогу на ПП "Дорогуськ" після заборони протесту

Польські перевізники перегородили дорогу на ПП "Дорогуськ" після заборони протесту

17:01 11.12.2023
Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

16:38 11.12.2023
Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

14:53 11.12.2023
Польські перевізники припинили блокаду перед ПП "Дорогуськ - Ягодин"

Польські перевізники припинили блокаду перед ПП "Дорогуськ - Ягодин"

14:40 11.12.2023
Голова Дорогуська розпустить протест польських перевізників - лідер протестувальників

Голова Дорогуська розпустить протест польських перевізників - лідер протестувальників

14:35 11.12.2023
Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

23:51 10.12.2023
Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

22:00 10.12.2023
Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

07:00 10.12.2023
Угорські перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною

Угорські перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

У Брюсселі відбудеться історичний саміт ЄС, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства

У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

ОСТАННЄ

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

РФ тримає на чергуванні в Чорному морі три кораблі, носії "Калібрів" відсутні - ВМС ЗСУ

По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 150 ударів, є руйнування

Армія РФ за добу випустила пів тисячі снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування - Синєгубов

РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Подунав'ї, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського кордону

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

Війська РФ перебільшують своє просування на фронті

Українська авіація за добу завдала ударів по 5 районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА