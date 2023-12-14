По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 150 ударів, є руйнування

По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 150 ударів, обстрілу зазнали 23 населених пункти, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в четвер уранці.

"Окупанти обстріляли 23 населених пункти Запорізької області - зафіксовано 151 удар", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, військовослужбовці РФ здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного, а також 36 БПЛА-атак по Павлівському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

108 артударів припали на територію Новоандріївки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Гуляйполя, Роботине, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Надійшло 9 про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.