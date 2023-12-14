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07:44 14.12.2023

Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

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Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", більшість - над Одеською областю, повідомили Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини в напрямку Миколаївської та Херсонської областей", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомляє Генштаб, ударними БПЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювалися хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим і Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БПЛА. Основний напрямок удару - Одеська область.

"Цієї ночі захисникам неба вдалося збити 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Переважна більшість - на Одещині", - зазначають ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #атака #пс_зсу #шахеди

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