Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти Росії, повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

"Моя улюблена рубрика "допомагаєш рашистам обходити санкції, маєш проблеми із законом". Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн. за порушення американського санкційного режиму", - написала вона у Фейсбук у середу ввечер.

Як зазначає посол, 13 грудня 2023р. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило про укладення домовленості з компанією CoinList Markets LLC про цивільну відповідальність на суму в $1,207,830 за порушення санкційного режиму, запровадженого Сполученими Штатами проти Росії та окремих (тимчасово окупованих) територій України.

"Згідно з Мінфіном США, у період з квітня 2020р. по травень 2022р. CoinList Markets LLC, біржа віртуальних валют, яка знаходиться в Сан-Франциско, здійснила діяльність з обробки 989 транзакцій від імені користувачів, які проживають в АР Крим, чим порушила американський санкційний режим", - додала Маркарова.