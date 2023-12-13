В Одесі помер 42-річний чоловік, госпіталізований із пораненнями внаслідок вчорашньої атаки "Шахедів", повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу ввечері.

"На жаль, у постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу чоловіка повторно зупинилося серце. 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні. Щирі співчуття рідним і близьким...", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомляли Сили оборони півдня, Росія ввечері 12 грудня направила на Одещину БПЛА типу "Shahed-131/136", за попередніми даними, було поранено 2 людини.