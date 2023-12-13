Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку - ОВА

У середу російські окупанти тричі обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення дістала 70-річна жінка, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Удень ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь. Та двічі обстріляв місто з важкої артилерії. 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім цього, внаслідок обстрілу в місті пошкоджено базу відпочинку, адміністративну будівлю, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення, п'ять багатоповерхових будинків, господарську споруду та автомобіль.

Очільник ОВА також повідомив, що від сьогодні жителі Дніпропетровської області отримують екстрені сповіщення від ДСНС, оскільки через збій у роботі мобільного оператора "Київстар" немає змоги вмикати сирену в усіх громадах області.