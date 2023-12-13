Події

17:34 13.12.2023

Російські атаки із середини липня пошкодили 105 об'єктів портової інфраструктури - АМПУ

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Російські атаки із середини липня пошкодили 105 об'єктів портової інфраструктури - АМПУ

Російські окупаційні війська з 18 липня вразили 105 об'єктів портової інфраструктури України та шість цивільних будівель, повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За його інформацією, внаслідок масованих атак було пошкоджено або частково зруйновано 10 елеваторів, два трубопроводи, 34 адміністративні будівлі, 26 складів із рослинною олією та паливом, 93 транспортні засоби, а також 69,7 тис. кв.м. складів зберігання зернових вантажів і 62 тис. тонн зернових вантажів.

Литвин додав, що внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури загинуло троє людей, 12 дістали поранення.

Він додав, що формується перелік знищеного і пошкодженого майна та оцінюється вартість відновлення об'єктів.

 

Теги: #атаки #інфраструктура #порти

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