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12:15 13.12.2023

МКПБ оголосила про донацію матеріалів та обладнання на пошук зниклих безвісти в Україні

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Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКПБ) оголосила про донацію матеріалів та обладнання на суму 225 тис. євро для підтримки зусиль з пошуку та ідентифікації осіб, зниклих безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій фінансовій підтримці Служби інструментів зовнішньої політики Європейського Союзу (FPI) та Бюро з питань демократії, прав і праці (DRL) Державного департаменту США, що підкреслює спільний обов'язок міжнародних організацій у вирішенні викликів, пов'язаних із війною в Україні", - повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що донація сприятиме впровадженню сучасних методів для ідентифікації зниклих безвісти та допоможе в застосуванні найостанніших технік ідентифікації людини за допомогою ДНК. Ця співпраця є віддзеркаленням останніх угод про співпрацю, укладених між МКПБ з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством юстиції України.

Керівник "Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи" Микола Шевчук зазначив, що співпраця з МКПБ надасть змогу Львівському бюро судово-медичної експертизи розширити свої можливості.

"Ця допомога сприятиме стабільній та якісній роботі бюро, оптимізує процеси судово-медичного молекулярно-генетичного дослідження речових доказів і біоматеріалів, і, відповідно, допоможе багатьом сім'ям загиблих і зниклих безвісти швидше отримати відповіді на запитання щодо долі їхніх рідних", - наголосив він.

Своєю чергою, директор Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України Сергій Тюленєв зазначив, що "всебічна підтримка та допомога партнерів надає нам необхідні інструменти для проведення об'єктивних досліджень".

"Забезпечення необхідними матеріалами для проведення ДНК-досліджень допоможе нашим судовим експертам оперативно виконати експертні дослідження та отримати обґрунтовані й абсолютно точні результати, що будуть доказовою базою для розгляду справ у Міжнародному кримінальному суді", - наголосив Тюленєв.

Національний науковий центр "Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України та бюро судово-медичної експертизи у Львові та Дніпрі отримають необхідне лабораторне обладнання, хімікати та реактиви для ДНК-експертизи. Це значно підвищить їхню спроможність проводити швидку й точну ідентифікацію зниклих безвісти осіб.

Керівник "Дніпровського обласного бюро судово-медичної експертизи" Валерій Войченко зазначив, що партнерство з МКЗБ надає українським фахівцям доступ до матеріалів та останніх розробок у сфері судово-медичної експертизи, а також надасть змогу нам ще ефективніше працювати.

МКПБ спрямовує зусилля на підтримку родин, які постраждали від війни та мають зниклих безвісти членів сім'ї, забезпечуючи комплексний підхід та ефективні дії з ідентифікації зниклих безвісти.

МКПБ - це міжурядова організація зі штаб-квартирою в Гаазі, повноваження якої полягають у забезпеченні співробітництва урядів та інших зацікавлених сторін у пошуку осіб, зниклих безвісти внаслідок війни, порушень прав людини та за інших обставин. Вона підтримує зусилля, спрямовані на допомогу країнам в ідентифікації осіб на основі наукових даних, маючи в розпорядженні унікальну лабораторію. Фахівці організації вивчають зразки ДНК, вилучені, зокрема, з масових поховань. Також порівнюються ДНК-зразки живих родичів. Це важливо для сімей, яких розлучили, зокрема внаслідок примусової депортації дітей.

Теги: #фіндопомога #зниклі_безвісти #мкпб

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