Нідерланди виділять додаткові EUR30 млн на відбудову України через програму Ukraine Partnership Facility

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про надання додаткового фінансування у розмірі EUR30 млн в межах програми Ukraine Partnership Facility (UPF), підписання відбулось у Римі під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC-2025), повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації міністерства економіки України.

"Ми щиро вдячні Уряду Нідерландів за рішення збільшити фінансування програми Ukraine Partnership Facility ще на 30 млн євро. Це — приклад послідовної політики підтримки, що поєднує державні рішення з інтересом приватного бізнесу і створює передумови для довгострокового економічного партнерства між нашими країнами", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

В свою чергу, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп зазначив, що "завдяки UPF нідерландські компанії зможуть більш активно брати участь у відновленні України в тих сферах, де вони мають досвід: водопостачання, охорона здоров'я, сільське господарство та відновлювані джерела енергії".

Повідомляється, що сторони домовились, зокрема, про спільні інфраструктурні проєкти, обговорили розвиток портів, систем зрошення і водного управління. Також Україна запропонувала укласти технічні угоди про співпрацю в сфері медицини та реабілітації, зокрема — через обміни між медичними закладами.

Ukraine Partnership Facility — грантова програма, яка фінансує міжнародні компанії та організації, що беруть участь у відновленні України у таких сферах, як водопостачання, охорона здоров’я, сільське господарство.