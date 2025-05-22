Інтерфакс-Україна
Економіка
15:19 22.05.2025

Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

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Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

Україна за останні три роки отримала понад $133 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та віце-канцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

Як повідомляється у телеграм-каналі уряду у четвер, Марченко зазначив, що Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку повномасштабної війни в усіх можливих напрямах.

За його даними, допомога від Німеччини є другою за розміром серед країн світу та сягнула 17,3 млрд євро; допомога Канади є п’ятою за розміром в світі та становить 10,3 млрд євро.

Також Канада та Німеччина підтримали ініціативу G7 ERA (допомога Україні за рахунок відсотків від заморожених російських активів) обсягом $50 млрд. Зокрема: внесок Канади складає 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд). Україна отримала перший транш – 2,5 млрд канадських доларів. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (близько $20 млрд). Україна отримала вже чотири транші обсягом 6 млрд євро.

Теги: #партнери #фіндопомога

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