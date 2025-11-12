Зеленський подякував урядам Канади й Великої Британії за санкції проти РФ та енергетичну підтримку

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку на адресу прем'єр-міністра Канади Марка Карні й прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за санкційний тиск на РФ та підтримку української енергетики. Два дописи про це Зеленський опублікував в офіційному телеграм-каналі у середу.

"Дякуємо Канаді й Прем’єр-міністру Марку Карні за сьогоднішні санкції проти російської програми безпілотників, цифрової інфраструктури, яка використовується для гібридної війни, торгівлі СПГ і ста кораблів тіньового флоту – рішучий крок, співзвучний із пріоритетами України та єдністю великої сімки", - написав Зеленський у Телеграм.

"Вдячні Великій Британії і Прем’єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України й за оголошений сьогодні пакет енергетичної допомоги. В умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою", - сказано у зверненні Зеленського на адресу британського прем'єр-міністра.