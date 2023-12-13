Події

11:05 13.12.2023

Ювенальні прокурори: 512 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 512 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 13 грудня 2023 року, згідно з офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 512 дітей загинули, більше ніж 1155 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора у телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, зазначає Офіс генпрокурора. Триває робота щодо їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій - 497, Харківській - 304, Херсонській - 139, Київській - 129, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 97, Чернігівській - 72, Луганській областях - 67.

Унаслідок ракетної атаки на Київ у ніч на середу травмовано трьох підлітків 13, 16 і 17 років.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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