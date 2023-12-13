Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

Російські окупаційні війська посилюють ракетний терор Києва, вдруге за два дні завдаючи балістичних ударів, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Ворог посилює ракетний терор Києва. Другий за два дні удар високошвидкісними ракетами по Києву. Попередньо, як і 11 грудня, ворог застосував балістичне озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приблизно о третій годині ночі противник здійснив пуски ракет, імовірно, з північно-східного напрямку.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені. (Кількість і тип ракет остаточно визначать Повітряні Сили). Але в результаті роботи ППО зі збиття ракет сталося падіння уламків у трьох лівобережних районах міста", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у Дарницькому районі виникло загоряння приватного будинку на площі 400 кв.м. У Дніпровському районі - загоряння балкона на 7 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкодження фасаду та вікон будинку, загорілися 4 автомобілі у дворі будинку. Проводилася евакуація мешканців. Постраждалі (переважно з різаними ранами) отримали першу медичну допомогу.

Також сталося загоряння приватного будинку на площі 2 кв.м.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості та проїжджій частині.

"Загалом постраждали 23 людини. 13 із них із травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано. Усім постраждалим надано невідкладну медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про 45 постраждалих унаслідок ворожої ракетної атаки жителів.

Дані оперативного зведення про постраждалих і руйнування оновлюються й уточнюються, зазначили в КМВА.