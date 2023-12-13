Байден: Конгрес США має надати Україні фінансування, щоб не робити різдвяний подарунок Путіну

Конгресу США необхідно надати Україні додаткове фінансування, перш ніж вони підуть на святкові канікули і подаруватимуть Путіну найбільший різдвяний подарунок, який тільки можуть йому зробити, сказав президент США Джо Байден у Вашингтоні у вівторок перед переговорами з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми бачили, що відбувається, коли диктатори не платять ціну за шкоду, борги та руйнування, які вони завдають, і продовжують діяти", - сказав він.

"Загроза Америці, Європі та всьому світу тільки зростатиме, якщо ми не діятимемо. І я маю намір діяти", - заявив Байден.

За словами Зеленського, Сухопутні війська України "щодня доводять, що Україна може перемогти".

"Наші сили наступають, і ми успішно розгромили Росію на Чорному морі, і Росія ховає залишки свого військово-морського флоту на віддаленій базі. Тим часом Україна створила експортний коридор у Чорному морі, який справді стимулює нашу економіку та глобальну продовольчу безпеку", - сказав він. він.

"Наші цілі на 2024 рік зрозумілі – позбавити Росію переваги та зірвати її наступальні операції. І я думаю, що це реально", - наголосив Зеленський. .

"Нам також необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами, більш ніж 300 мільярдами заморожених активів терористів, і ми повинні використовувати їх для захисту від російського тероризму. І я хочу поговорити про деякі деталі щодо наших реформ та інтеграції в ЄС", - зазначив він.