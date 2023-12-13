Події

01:22 13.12.2023

Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив журналістам у вівторок, що ухвалити закон про надання військової допомоги Україні до Різдва буде "практично неможливо" і закликав президента Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли, на його думку, у глухий кут.

"Все, що я сказав, це те, що "практично неможливо" (ухвалити закон про військову допомогу для України – ІФ-У), навіть якщо ми досягнемо угоди - розробити її, провести через Сенат, провести через Палату представників до Різдва", - сказав Макконнелл, додавши, що це не означає, що це не важливо.

Зокрема, він зазначив, що "спікер Палати представників Майк Джонсон сказав кільком людям, що Палата представників залишає місто наприкінці цього тижня".

"А це означає, що навіть якщо сенатські переговорники укладуть угоду з безпеки кордонів, законодавці Палати представників не зможуть розглянути її до січня", - заявив він.

Також, на думку Макконнела, президенту США Джозефу Байдену варто брати більш активну участь у дискусіях щодо ухвалення цього закону.

"Ми всі знаємо, що він єдиний, хто може підписати законопроект", - сказав Макконнелл про Байдена. "Без нього операція неможлива", - додав він.

Як зазначає видання The Hill, Макконнелл зробив свої коментарі за кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами в Капітолії, щоб попросити Конгрес профінансувати чергову військову допомогу Україні для відображення російської агресії у 2024 році.

Теги: #сша #законопроект #україна #військова_допомога

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