Очільники Міноборони України та Латвії обговорили в Києві створення Коаліції БПЛА

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, під час якої обговорили створення Коаліції дронів, повідомляє пресслужба Міноборони в телеграмі.

"Хотів би висловити подяку латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БПЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага в можливостях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою", - сказав Умєров під час брифінгу у вівторок.

Під час зустрічі сторони також обговорили потенційне розширення програм підготовки ЗСУ латвійськими інструкторами, а також євроатлантичні перспективи України в контексті Саміту НАТО у Вашингтоні, що відбудеться 2024 року.

"Вдячний Латвії за непохитну політичну підтримку інтеграції нашої держави в Альянс", - сказав Умєров.

Також, міністр висловив подяку латвійському уряду і народу за підтримку з першого дня повномасштабної російської агресії.

"Завдяки переданим Україні боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК і багатьом іншим сучасним засобам, українські воїни наближають нашу перемогу", - наголосив Умєров.

Своєю чергою, Спрудс зазначив, що Латвія готова продовжувати і поглиблювати співпрацю, а також шукати нових партнерів.

"Розвиток технологій, зокрема таких, які гарантують безпеку життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що технології для розвитку БПЛА та Коаліція дронів є важливими, щоб рятувати життя військових і наближати перемогу України.

"Україна - ключовий союзник Латвії. Україна бореться за свою свободу, але також і за свободу всіх нас", - зазначив глава Міноборони Латвії.