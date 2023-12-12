Події

21:01 12.12.2023

Очільники Міноборони України та Латвії обговорили в Києві створення Коаліції БПЛА

2 хв читати
Очільники Міноборони України та Латвії обговорили в Києві створення Коаліції БПЛА

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, під час якої обговорили створення Коаліції дронів, повідомляє пресслужба Міноборони в телеграмі.

"Хотів би висловити подяку латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БПЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага в можливостях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою", - сказав Умєров під час брифінгу у вівторок.

Під час зустрічі сторони також обговорили потенційне розширення програм підготовки ЗСУ латвійськими інструкторами, а також євроатлантичні перспективи України в контексті Саміту НАТО у Вашингтоні, що відбудеться 2024 року.

"Вдячний Латвії за непохитну політичну підтримку інтеграції нашої держави в Альянс", - сказав Умєров.

Також, міністр висловив подяку латвійському уряду і народу за підтримку з першого дня повномасштабної російської агресії.

"Завдяки переданим Україні боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК і багатьом іншим сучасним засобам, українські воїни наближають нашу перемогу", - наголосив Умєров.

Своєю чергою, Спрудс зазначив, що Латвія готова продовжувати і поглиблювати співпрацю, а також шукати нових партнерів.

"Розвиток технологій, зокрема таких, які гарантують безпеку життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що технології для розвитку БПЛА та Коаліція дронів є важливими, щоб рятувати життя військових і наближати перемогу України.

"Україна - ключовий союзник Латвії. Україна бореться за свою свободу, але також і за свободу всіх нас", - зазначив глава Міноборони Латвії.

 

 

 

Теги: #оборона #коаліція #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 12.12.2023
Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше - міністр оборони Латвії

Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше - міністр оборони Латвії

20:05 08.12.2023
Коаліція держав щодо повернення українських дітей може стати арбітром замість ООН

Коаліція держав щодо повернення українських дітей може стати арбітром замість ООН

18:58 08.12.2023
Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з повернення депортованих українських дітей

Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з повернення депортованих українських дітей

10:11 06.12.2023
Умєров: ЗСУ пройшли першу й другу лінії оборони росіян

Умєров: ЗСУ пройшли першу й другу лінії оборони росіян

20:39 05.12.2023
Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

19:57 01.12.2023
Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо військових постачань - Зеленський

Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо військових постачань - Зеленський

18:55 01.12.2023
Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

14:37 30.11.2023
Глава Євроради: Європі необхідний оборонний союз

Глава Євроради: Європі необхідний оборонний союз

17:25 29.11.2023
Глава МВС Латвії повідомив про відсутність планів повністю закрити кордон із Росією та Білоруссю

Глава МВС Латвії повідомив про відсутність планів повністю закрити кордон із Росією та Білоруссю

07:14 28.11.2023
Зеленський: Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки

Зеленський: Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

Єврокомісія затвердила пропозицію Єврораді, як використовувати доходи від заморожених російських активів для відновлення України

Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

ОСТАННЄ

Нетаньягу визнав наявність розбіжностей зі США щодо майбутнього Гази

Суд засудив до 15 років ув'язнення інформатора так званого "мдб днр"

Експершому заступнику голови ФДМ Кудіну повідомили про підозру в справі ОПЗ/ОГХК

ЗС України відбили 37 ворожих атак на авдіївському напрямку

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу росіян

Кабмін передбачив для Міноборони можливість створювати суб'єкти у сфері медіа й офіційні друковані видання

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

Якщо не працюватиме система оповіщення про тривогу, поліція та ДСНС повідомлятимуть про небезпеку через гучномовці - МВС

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА