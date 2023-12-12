Нетаньягу визнав наявність розбіжностей зі США щодо майбутнього Гази

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу у вівторок заявив, що Ізраїль і США розходяться в поглядах на майбутнє Сектора Гази після завершення операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проти угруповання ХАМАС.

"Так, є розбіжності, коли йдеться про "день після ХАМАСу", і я сподіваюся, що і тут ми доб'ємося згоди", - наводить The Times of Israel слова Нетаньягу.

"Газою не буде керувати ні ХАМАС, ні ФАТХ", - наголосив прем'єр, зазначивши, що Ізраїль не допустить повторення Угоди в Осло 1993 року щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Водночас він зазначив, що ізраїльське керівництво після переговорів з американською адміністрацією отримало її повну підтримку щодо наземної операції в Газі й стримування міжнародного тиску на Ізраїль у зв'язку з такими діями в Газі.

Напередодні президент США Джо Байден заявив про свою непохитну підтримку Ізраїлю після терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня. "Але ми маємо бути обережними, і вони мають бути обережними. Громадська думка всього світу може змінитися за одну ніч, ми не можемо цього допустити", - зазначив президент.

Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що під час візиту до Ізраїлю пізніше цього тижня має намір обговорити терміни завершення операції ЦАХАЛ у Газі. Він додав, що також хотів би прояснень коментаря Нетаньягу, що після закінчення операції ЦАХАЛ контролюватиме безпекову ситуацію в Газі без зазначення точного часу закінчення цих заходів.

У вівторок ізраїльські танки й авіація продовжували атакувати південь Сектора Гази. За словами жителів Хан-Юніса, який ЦАХАЛ штурмував з минулого тижня, танки зосередили вогонь по центру міста. За даними "Аль-Арабії", ізраїльтяни завдають ударів ще південніше - у районі міста Рафах на кордоні з Єгиптом. Місцеве населення стверджує, що нинішні обстріли в цій зоні - одні з найсильніших останнім часом. Своєю чергою у ЦАХАЛ розповіли про бої, які довелося витримати елітній повітрянодесантній бригаді "Цанханім" із ХАМАСом у районах міста Гази Шуджая і Зейтун, про знищення її бійцями шахт і тунелів угруповання.

В ООН зазначили, що через бої довелося багато в чому зупинити роздачу гумдопомоги в секторі, населенню якого дедалі більше загрожує голод. Також у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що лише одна лікарня все ще продовжує працювати на півночі Сектора Гази - "Аль-Ахлі", і в ній перебувають 250 пацієнтів із важкими пораненнями. Інша лікарня - "Аш-Шіфа" - не працює після того, як кілька тижнів тому опинилася в епіцентрі бойових дій між ізраїльськими військовими і ХАМАСом. Водночас у МОЗ Сектора Гази стверджують, що ізраїльські військові увійшли в лікарню "Камаль Адван" на півночі анклаву й допитують її персонал.

У ЦАХАЛ оголосили, що на контрольно-пропускних пунктах (КПП) "Ніцана" і "Керем-Шалом" перевірятимуть вантажівки з водою, продовольством, медикаментами й обладнанням для створення сховищ. Згодом вантажівки з гуманітарною допомогою вирушатимуть у Сектор Гази через КПП "Рафах". Але представник координатора дій уряду Ізраїлю на територіях (COGAT) заявив CNN, що планів безпосередньо постачати допомогу в Газу з Ізраїлю поки що немає.

Водночас на Кіпрі заявили про візит команди ізраїльських фахівців, які проінспектують місцеву інфраструктуру для приймання великих партій гумдопомоги, які потім, коли дозволять умови, переправлятимуть через Середземне море до Сектора Гази.

На тлі неодноразових атак єменських повстанців на комерційні судна й військові кораблі в Червоному морі ВМС Ізраїлю оголосили, що ізраїльські кораблі, оснащені ракетами, патрулюють цю акваторію. Минулої суботи керівник ізраїльської Ради національної безпеки Цахі Ханегбі заявляв, що Ізраїль буде готовий діяти проти єменських повстанців, якщо міжнародна спільнота не покінчить з їхніми погрозами на адресу комерційного судноплавства в Червоному морі.