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19:34 12.12.2023

Експершому заступнику голови ФДМ Кудіну повідомили про підозру в справі ОПЗ/ОГХК

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Експершому заступнику голови ФДМ Кудіну повідомили про підозру в справі ОПЗ/ОГХК

Експершому заступнику голови Фонду держмайна (ФДМ) Денису Кудіну повідомили про підозру в справі щодо завдання збитків державі через АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) і АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

"Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 400 млн грн збитків державі, а викриття стало одним з найгучніших кейсів в історії антикорупційних органів", - ідеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі.

Відомство уточнює, що дії Кудіна кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України.

Зі свого боку Кудін підтвердив вручення йому підозри від НАБУ, що "стало для нього повною несподіванкою".

"Підозра стосується мого періоду роботи у ФДМ. Для мене принципово важливо розібратися в цій справі, щоб ані в детективів, ані в суддів, ані в суспільства не було запитань щодо цього періоду моєї роботи. Буду доводити свою невинуватість у законний спосіб", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, у березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили злочинне угруповання, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких ОПЗ й один з найбільших у світі виробників титанової сировини ОГХК.

За версією слідства, ексголова ФДМ Дмитро Сенниченко разом зі спільниками призначив "своїх" людей директорами підприємств, які в подальшому укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили й конвертували в інтересах злочинної організації.

Загалом у кримінальному провадженні 11 підозрюваних.

 

Теги: #опз #фдм #підозра

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