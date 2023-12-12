Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного і 3 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, у результаті є жертви і руйнування серед цивільної інфраструктури, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 97 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та місто Херсон.