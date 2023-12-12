Події

19:13 12.12.2023

Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

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Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі питання про можливі відставки головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного й командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва не обговорюється.

"У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розхитують і внутрішньо, і зовнішньо... Ми завжди жартуємо над цим питанням із Валерієм Федоровичем (Залужним - ІФ-У). Кажу: "А цього разу хто звільняє тебе?" Тобто в цьому плані я завжди відкритий: якщо є такі питання, повідомлятиму негайно. Таких питань немає. Були перехідні щодо деяких командувачів", - сказав Умєров на брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих кадрових змін у командуванні Збройних сил України та відставок головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва і чи вносив міністр відповідні подання.

За його словами, "таких питань, які росіяни або наші вороги хочуть розхитати, немає".

"Я п'ятий міністр на цій посаді, напевно. Головком - я не знаю, який (за рахунком - ІФ-У) він був. Тобто всі змінюються. Усі абсолютно змінюються. Усе, що треба для перемоги, ми будемо робити. Але на сьогодні такого питання (про відставки Залужного і Наєва - ІФ-У) немає", - додав Умєров.

Водночас він зазначив, що у військовому компоненті завжди бувають зміни, тобто "ротації, зміни, іноді - регенерація, хтось переводиться в резерви".

Теги: #наєв #залужний #умєров

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