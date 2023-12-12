Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

Ситуація зі збоєм у роботі українського мобільного оператора "Київстар" не вплинула на дії українських військовослужбовців, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Наразі немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Тому для цивільних осіб є якісь незручності, але для військовослужбовців (збій у роботі національного оператора - ІФ-У) абсолютно не має жодного значення", - сказав Фітьо в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Він також зазначив, що безпосередньо на лінії фронту "військові користуються дещо іншим зв'язком".

Як повідомлялося, "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, внаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету і не можуть скористатися послугами зв'язку. Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на "Київстар", одна з версій, яку зараз вивчають слідчі, що за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.