Розглядається можливість примусової евакуації зі ще кількох прифронтових громад Харківщини - Синєгубов

У Харківській області може бути розширено перелік прифронтових громад, де відбувається примусова евакуація.

"Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з кількох населених пунктів. Усе залежатиме від військової обстановки",- сказав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що нині в області два найнебезпечніші напрямки - борівсько-лиманський і куп'янський. На куп'янському, за словами Синєгубова, наразі проживають майже 2,5-3 тисяч осіб, зокрема 256 дітей.

Раніше з прифронтових громад Куп'янського району під час примусової евакуації було вивезено 299 дітей.