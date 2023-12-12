Події

13:23 12.12.2023

Розглядається можливість примусової евакуації зі ще кількох прифронтових громад Харківщини - Синєгубов

1 хв читати
Розглядається можливість примусової евакуації зі ще кількох прифронтових громад Харківщини - Синєгубов

У Харківській області може бути розширено перелік прифронтових громад, де відбувається примусова евакуація.

"Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з кількох населених пунктів. Усе залежатиме від військової обстановки",- сказав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що нині в області два найнебезпечніші напрямки - борівсько-лиманський і куп'янський. На куп'янському, за словами Синєгубова, наразі проживають майже 2,5-3 тисяч осіб, зокрема 256 дітей.

Раніше з прифронтових громад Куп'янського району під час примусової евакуації було вивезено 299 дітей.

Теги: #евакуація #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 12.12.2023
За добу окупанти обстріляли Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, є руйнування

За добу окупанти обстріляли Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, є руйнування

08:42 11.12.2023
На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

20:32 10.12.2023
Евакуацію з Гази успішно завершено, з небезпечної зони повернули понад триста громадян України

Евакуацію з Гази успішно завершено, з небезпечної зони повернули понад триста громадян України

09:02 10.12.2023
Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

06:56 10.12.2023
На Харківщині встановлять 65 модульних захисних споруд

На Харківщині встановлять 65 модульних захисних споруд

20:04 09.12.2023
Із укриття Авдіївського коксохіму евакуйовано останніх цивільних осіб

Із укриття Авдіївського коксохіму евакуйовано останніх цивільних осіб

19:30 09.12.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

16:51 09.12.2023
На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

09:14 09.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

21:50 08.12.2023
Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Штурмовики 24-ї ОМБр зайняли один із териконів у Горлівці - Зеленський

Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

Рух на польському ПП "Дорогуськ" відновлено, а на угорському ПП "Захонь" і не припинявся

Київська ОВА скасувала договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

ОСТАННЄ

Україна обіцяє провести відкритий конкурс 24 суддів ВАКС до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

У Херсоні російським обстрілом пошкоджено освітній заклад

СБУ затримала депутата міськради Коростишева, який у складі банди викрадав людей і вимагав гроші

Штурмовики 24-ї ОМБр зайняли один із териконів у Горлівці - Зеленський

В окупантів нестача приладів нічного бачення, що ускладнює нічні бої - британська розвідка

Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

Рух на польському ПП "Дорогуськ" відновлено, а на угорському ПП "Захонь" і не припинявся

Київська ОВА скасувала договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

Мінкультури запустить новий проєкт безбар'єрності культурних послуг у 2024 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА