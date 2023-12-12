Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

У зв'язку з відсутністю мобільного зв'язку та інтернету мобільної мережі "Київстар" українці можуть зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби в найближчому управлінні поліції або пожежній частині, а також звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців або прикордонників, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні в оператора зв'язку Kyivstar стався масштабний збій. Тому в багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та інтернет-мережа. Якщо вам потрібна термінова допомога - зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", - написав Клименко у вівторок у телеграмі.

Також, за його словами, українці можуть звернутися по допомогу до нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, які несуть службу в населених пунктах і на автошляхах.

"У Пунктах незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi", - додав очільник МВС.

Клименко нагадав, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.