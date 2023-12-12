Єврокомісія планує зібрати 15 млрд євро для України з доходів від заморожених ЄС російських активів - ЗМІ

Єврокомісія має намір зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів, повідомляє Financial Times.

"У вівторок Брюссель запропонує захистити прибуток, отриманий від заморожених активів Росії в ЄС, з метою зрештою заощадити до 15 млрд євро на користь України", - пише видання.

Згідно з пропозицією, цільовими будуть тільки надходження від активів центрального банку Росії.

Як заявили джерела видання, спочатку Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках.

На другому етапі плану прибуток буде переведено в загальний бюджет ЄС, щоб допомогти підтримати Україну, повідомили співрозмовники.

За оцінками комісії, це принесе до 3 млрд євро за рік, або 15 млрд євро в період із 2023 до 2027 року.

Уточнюється, що сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

Газета зазначає, що державам - членам ЄС необхідно одноголосно підтримати план, а також подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж гроші зможуть бути перераховані Києву.