ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин, 3 артсистеми, 9 БПЛА, 10 крилатих ракет, 16 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12. 23 орієнтовно склали: особового складу 340650 (+800) осіб, танків - 5664 (+9) од, бойових броньованих машин 10579 (+19) од, артилерійських систем - 8073 (+3) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6163 (+9), крилаті ракети - 1596 (+10), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10650 (+14) од, спеціальна техніка - 1170 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.