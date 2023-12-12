Події

08:22 12.12.2023

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин, 3 артсистеми, 9 БПЛА, 10 крилатих ракет, 16 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12. 23 орієнтовно склали: особового складу 340650 (+800) осіб, танків - 5664 (+9) од, бойових броньованих машин 10579 (+19) од, артилерійських систем - 8073 (+3) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6163 (+9), крилаті ракети - 1596 (+10), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10650 (+14) од, спеціальна техніка - 1170 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #ліквідація #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 12.12.2023
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

07:42 12.12.2023
На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

07:26 12.12.2023
Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

07:17 12.12.2023
Українська авіація за добу двічі атакувала сили противника

Українська авіація за добу двічі атакувала сили противника

07:12 12.12.2023
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану для ядерної енергетики

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану для ядерної енергетики

21:00 11.12.2023
Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

19:34 11.12.2023
ЗС України завдали ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

ЗС України завдали ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

19:30 11.12.2023
Окупанти завдали десять ракетних ударів по Україні за добу, обстріляли понад 90 населених пунктів

Окупанти завдали десять ракетних ударів по Україні за добу, обстріляли понад 90 населених пунктів

19:26 11.12.2023
За добу на фронті відбулося 73 зіткнення, половина з них під Авдіївкою - Генштаб ЗСУ

За добу на фронті відбулося 73 зіткнення, половина з них під Авдіївкою - Генштаб ЗСУ

10:41 11.12.2023
Кива був однією з пріоритетних цілей СБУ, його ліквідація є сигналом для всіх зрадників - джерело

Кива був однією з пріоритетних цілей СБУ, його ліквідація є сигналом для всіх зрадників - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

ОСТАННЄ

Мінкультури створює реєстри видавців і книгодрукарської продукції

На Одещині під час російської атаки дронів пошкоджено адмінбудівлі, жертв немає

Реєстр закладів культури допоможе МКІП підвищити ефективність діяльності

Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, без жертв - ОК "Північ"

Мінкульт планує запустити музейний реєстр у 2024 році

Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

Єврокомісія планує зібрати 15 млрд євро для України з доходів від заморожених ЄС російських активів - ЗМІ

Ворог за добу завдав 74 удари по населених пунктах Запорізької області

За добу окупанти обстріляли Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, є руйнування

Унаслідок обстрілів у Херсоні є поранені, інформація уточнюється

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА