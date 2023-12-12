Події

08:12 12.12.2023

Кожен українець і українка мають отримувати якісні безбар'єрні послуги

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв участь у підсумковому засіданні Ради безбар'єрності, яке відбулося за участю першої леді України Олени Зеленської та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомляє Урядовий портал у понеділок.

"Безбар'єрність сьогодні - це нагальна потреба для мільйонів українців. Для людей різного віку, професій, соціального походження. Особливо акцентуємо увагу на потребах наших захисників. Наш обов'язок - усунути для них усі перешкоди, що стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію", - заявив Денис Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, у 2023 році Уряд доклав багато зусиль для втілення проєктів безбар'єрності. Міністерство цифрової трансформації запровадило європейські стандарти цифрових комунікацій державних органів. Міністерство економіки започаткувало програму компенсацій роботодавцям, які облаштували робоче місце для фахівця з інвалідністю.

"Безбар'єрність при проходженні ЛКК. Окрім електронної черги та цифровізації документів, уряд виділив кошти на заходи зі створення безбар'єрного середовища. Доступність у військово-лікарських комісіях буде непорушним правилом всюди на всіх етапах проходження процедур", - наголосив Прем'єр-міністр.

Олена Зеленська зазначила, що "Бар'єрів побільшало - і фізичних, із пересуванням і доступністю, і економічних - безробіття, і соціальних - велике навантаження на всіх взагалі. Але це не аргумент. Бо кожне життя цінне. І його якість має велике значення. Ми не обираємо часи, в які нам жити, але ми можемо боротися".

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що український парламент готовий до розроблення та підтримки законопроєктів, що стосуються формування принципів і норм безбар'єрності. "Приміром, наразі у Верховній Раді України до другого читання готуються законопроєкти про працевлаштування фахівців із інвалідності та освіту дорослих. Вони визначені як євроінтеграційні, а тому мають пріоритетний характер", - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що Міністерство охорони здоров'я продовжує системно, крок за кроком, запроваджувати активну доказову реабілітацію. "МОЗ працює над законопроєктом, який докорінно змінить шлях людини після травми чи поранення від лікарняного ліжка до відновлення якості життя. Це, зокрема, можливості для гідної роботи, якісної освіти, системної підтримки", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр подякував першій леді України Олені Зеленській за її залученість і постійне висвітлення теми безбар'єрності - як в Україні, так і за кордоном. А також висловив вдячність міжнародним партнерам і громадським організаціям за конструктивний діалог і дієву допомогу.

 

 

 

Теги: #зеленська #стефанчук #шмигаль #безбарєрність

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