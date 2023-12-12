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07:46 12.12.2023

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

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Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

Уночі сили ППО знищили дев'ять ударних БПЛА і дві керовані авіаційні ракети, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України у вівторок уранці.

"У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави. Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА "Shahed-136/131", дев'ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", - написано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Також повідомляється, що ввечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запоріжжі та Дніпропетровщині.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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