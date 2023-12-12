12 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 657 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 657 RUSSIAN AGRESSION

12 грудня відзначають Міжнародний день нейтралітету, Всесвітній день загального медичного забезпечення.

В Україні - День Сухопутних військ ЗСУ.

У США - День штату Пенсильванія, у Хорватії - День Військово-повітряних сил, День прапора у Швейцарії, у Кенії - День Незалежності. День діви Марії Гваделупської в Мексиці.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Спиридона чудотворця.

День Сухопутних військ ЗСУ

Встановлений згідно з Указом Президента від 18 жовтня 1997 року "з огляду на заслуги Сухопутних військ України як найбільш чисельного виду Збройних сил України в забезпеченні обороноздатності держави".

Сухопутні війська ЗСУ були сформовані у складі Збройних сил України на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону "Про Збройні сили України" 1996 року. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань Сухопутні війська відіграють вирішальну роль у виконанні ЗСУ своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час.

Сучасні Сухопутні війська ЗСУ, найчисельніший вид і основа бойового потенціалу Збройних сил України, складаються з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин та підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ технічного та тилового забезпечення.

Міжнародний день нейтралітету

Нейтралітетом називають особливу позицію держави, за якої вона відмовляється від участі у воєнних діях. Завдяки політиці нейтралітету зміцнюється мир та налагоджуються дружні стосунки з іншими країнами.

Всесвітній день загального медичного забезпечення

Важливо, щоб всі країни могли забезпечити своїх громадян всіма необхідними ліками, обладнанням та інструментами для збереження здоров'я і життя. На жаль, нині це можуть зробити не всі. Тому 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я створила цей особливий день для наголошення важливості загального медичного забезпечення.

Ще цього дня:

1674 - У Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України - "Синопсис";

1818 - У Полтаві відкрили Інститут шляхетних дівчат;

1990 - Рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО в Банффі (Канада) до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під № 527 внесли перший український об'єкт під назвою "Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра";

1991 - Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки;

1991 - Незалежність України визнала Грузія;

1991 - Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною;

2007 - У Дніпропетровську розпочався суд над найкривавішим маніяком в історії України ("пологівським маніяком") - Сергієм Ткачем. Суд довів 29 убивств. Після вироку (довічне ув'язнення; 23 грудня 2008) Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів;

2007 - Національна Рада Словацької Республіки ухвалила Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом;

2008 - Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Церковне свято

День пам'яті святителя Спиридона Тримифунтського, чудотворця

Цього дня відзначається пам'ять святого Спиридона Тримифунтського, який жив у 3-4 століттях на Кіпрі. З самого дитинства Спиридон вів благочестиве життя, був доброзичливий і чуйний з усіма людьми. За добрі справи Господь нагородив Спиридона даром зцілення хворих і вигнання бісів.

Після смерті дружини Спиридон став єпископом кіпрського міста Тримифунта. За переказами, одного разу, під час тривалої посухи святитель зміг своєю молитвою викликати дощ. Єпископ постійно являв пастві приклад доброчесного життя і працьовитості, відомий своїм милосердям і справедливістю. Дбав про суворе дотримання церковних традицій і збереження в незмінності тексту Святого Письма.

Іменини: Олександр.