Події

02:31 12.12.2023

Польська поліція прибула для розблокування дороги на ПП "Дорогуськ"

2 хв читати
Польська поліція прибула для розблокування дороги на ПП "Дорогуськ"

Польська поліція, озброєна щитами, у ніч проти вівторка намагається розблокувати дорогу на польській стороні на пункт пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ", повідомляють протестувальники у соціальних мережах із демонстрацією відповідного відео.

Розпочату 6 листопада блокаду було припинено у понеділок, 11 грудня, о 13:00 за місцевим часом у зв'язку зі скасуванням місцевою владою понеділок дозволу на протест, проте ввечері польські протестувальники перегородили дорогу машиною з причепом під виглядом її несправності.

Згодом, як випливає з їхнього відео, вони намагаються перешкоджати руху, займаючи пішохідний перехід.

Лідер протестувальників Рафал Меклер із ультраправого Національного руху анонсував "довгу ніч", стверджуючи, що до Дорогуська прибуває нові прихильники блокади.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що почався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку досягали 40 км. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений з війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах вже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на повне розблокування кордону після приходу до влади у Польщі ввечері 11 грудня нового уряду під проводом Дональда Туска.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України у листопаді знизився на 26,7% – до 783 тис. тонн, тоді як імпорт – на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема експорт через Польщу впав на 39,3% – до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт – на 44,6%, до 511,6 тис. тонн.

Найбільше падіння із чотирьох заблокованих НП було зафіксовано на найбільшому ВП "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже в 5 разів, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.

Теги: #блокада #україна #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:43 12.12.2023
Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США

Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США

00:39 12.12.2023
МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

23:50 11.12.2023
Зеленський на зустрічі з Байденом має намір говорити про можливі результати 2024 року

Зеленський на зустрічі з Байденом має намір говорити про можливі результати 2024 року

23:40 11.12.2023
Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

20:53 11.12.2023
Польські перевізники перегородили дорогу на ПП "Дорогуськ" після заборони протесту

Польські перевізники перегородили дорогу на ПП "Дорогуськ" після заборони протесту

20:35 11.12.2023
Зеленський привітав Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі

Зеленський привітав Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі

20:28 11.12.2023
Єврокомісія схвалює розблокування одного пропускного пункту на українсько-польському кордоні та закликає розблокувати решту

Єврокомісія схвалює розблокування одного пропускного пункту на українсько-польському кордоні та закликає розблокувати решту

20:19 11.12.2023
Уряд Польщі очолить Дональд Туск

Уряд Польщі очолить Дональд Туск

19:32 11.12.2023
Кількість перевірок українських перевізників у Польщі зросла

Кількість перевірок українських перевізників у Польщі зросла

19:09 11.12.2023
США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги - Білий дім

США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги - Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

Уряд Польщі очолить Дональд Туск

Сім'я Шурми позичила родичу понад 210 млн грн - декларація

ОСТАННЄ

Російські війська за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

В ОДЕСІ ВИБУХИ, ПОПЕРЕДНЬО РОБОТА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Умєров подякував Великій Британії та Норвегії за лідерство у створенні Коаліції морських сил та засобів на підтримку України

Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

Посли країн ЄС відвідали Закарпаття - Матернова

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

Сім'я Шурми позичила родичу понад 210 млн грн - декларація

ЗС України завдали ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти завдали десять ракетних ударів по Україні за добу, обстріляли понад 90 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА