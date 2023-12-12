Польська поліція прибула для розблокування дороги на ПП "Дорогуськ"

Польська поліція, озброєна щитами, у ніч проти вівторка намагається розблокувати дорогу на польській стороні на пункт пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ", повідомляють протестувальники у соціальних мережах із демонстрацією відповідного відео.

Розпочату 6 листопада блокаду було припинено у понеділок, 11 грудня, о 13:00 за місцевим часом у зв'язку зі скасуванням місцевою владою понеділок дозволу на протест, проте ввечері польські протестувальники перегородили дорогу машиною з причепом під виглядом її несправності.

Згодом, як випливає з їхнього відео, вони намагаються перешкоджати руху, займаючи пішохідний перехід.

Лідер протестувальників Рафал Меклер із ультраправого Національного руху анонсував "довгу ніч", стверджуючи, що до Дорогуська прибуває нові прихильники блокади.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що почався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку досягали 40 км. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений з війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах вже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на повне розблокування кордону після приходу до влади у Польщі ввечері 11 грудня нового уряду під проводом Дональда Туска.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України у листопаді знизився на 26,7% – до 783 тис. тонн, тоді як імпорт – на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема експорт через Польщу впав на 39,3% – до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт – на 44,6%, до 511,6 тис. тонн.

Найбільше падіння із чотирьох заблокованих НП було зафіксовано на найбільшому ВП "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже в 5 разів, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.