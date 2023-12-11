Сім'я Шурми позичила родичу понад 210 млн грн - декларація

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма за 2022 рік отримав 415 602 грн. Про це свідчить його декларація, оприлюднена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Доходи у вигляді відсотків становили в заступника голови офісу - 245 669 грн. Заробітна плата дружини Шурми за минулий рік – 79 784 грн, а її дохід від підприємницької діяльності обчислюється 634 319 грн, інші доходи дружини – 18 155 грн, а доходи у вигляді нарахованих відсотків - 115 407 грн.

Сума готівкових коштів у Шурми обчислюється 400 000 грн., $50900 і EUR46000.

У декларації зафіксовано, що сім'я Шурми позичила Олегу Шурмі (брат заступника голови ОП - ІФ-У) більше ніж 210 млн грн (Ростислав Шурма - 16 6834 844 грн, його дружина - 43 437 108 грн).

У Шурми на рахунках у різних банках України перебуває понад 2 млн грн (2 518 294 грн.), у банку за кордоном - EUR19923. Дружина Шурми зберігає в українських банках – 668 262 грн. На її рахунках в іноземних банках - EUR163823.

Дружина Шурми з 31 серпня 2022 року орендує в іноземного громадянина в Німеччині земельну ділянку (розмір не зазначено - ІФ-У) і будинок площею 421 кв. м.

За останні два роки дані про нерухоме майно Шурми не змінилися.

У 2021 році Шурма став власником легкового автомобіля TESLA X 2020 року випуску. Крім цього, у його власності з 2013 року перебувають водний мотоцикл BRP (Модель RXT X RS) і причіп лафет 2013 року випуску.