США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги - Білий дім

Вашингтон до кінця грудня надасть Києву черговий пакет військової допомоги, заявив у понеділок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Я не сумніваюся, що ви почуєте від нас оголошення про додаткову допомогу в галузі безпеки до кінця місяця", - сказав Кірбі на брифінгу, коментуючи візит президента України Володимира Зеленського до США.

Крім того, за словами Кірбі, президент США Джо Байден на зустрічі з українським лідером запевнить його, що продовжує домагатися від Конгресу схвалення запиту на надання фінансової допомоги Україні.

"Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для подальшої підтримки України", - наголосив Кірбі.