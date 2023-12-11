ДТЕК повернув світло у 120 знеструмлених унаслідок нічної атаки росіян приватних будинків Дарницького району Києва

Електропостачання приватних будинків Дарницького району столиці, знеструмлених унаслідок ракетної атаки російських агресорів у ніч на понеділок, відновлено, повідомили в компанії "ДТЕК".

"Відразу після відбою тривоги наші енергетики вирушили на місце та після дозволу ДСНС приступили до ремонту. Станом на 11:46 ми повернули світло в усі домівки, знеструмлені через обстріл", - повідомляють у телеграм-каналі компанії.

Там пояснили, що люди залишилися без світла через пошкодження об'єктів електромереж, яких вони зазнали внаслідок ворожої атаки.

Як повідомлялося, у Києві внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих цілей сталося падіння уламків у Дарницькому й Голосіївському районах. 120 будинків Дарницького району залишилися без світла.