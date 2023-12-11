Кива був однією з пріоритетних цілей СБУ, його ліквідація є сигналом для всіх зрадників - джерело

Ліквідація колишнього народного депутата України Іллі Киви СБУ готувала тривалий час, вона є сигналом для всіх зрадників і воєнних злочинців, що втекти до РФ у них не вийде, зазначає джерело в українській спецслужбі.

"Ця унікальна спецоперація СБУ готувалася тривалий час і була успішно реалізована службою", - сказало джерело в спецслужбі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчали маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

"Незважаючи на серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою... Це сигнал усім зрадникам та воєнним злочинцям, які перейшли на бік ворога. Пам'ятайте, Росія вас не захистить", - додав співрозмовник агентства.

Також джерело в СБУ надало ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви.

"На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника чекало заслужене покарання. До речі, неподалік цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео", - зазначив співрозмовник агентства.