Події

10:41 11.12.2023

Кива був однією з пріоритетних цілей СБУ, його ліквідація є сигналом для всіх зрадників - джерело

1 хв читати
Кива був однією з пріоритетних цілей СБУ, його ліквідація є сигналом для всіх зрадників - джерело

Ліквідація колишнього народного депутата України Іллі Киви СБУ готувала тривалий час, вона є сигналом для всіх зрадників і воєнних злочинців, що втекти до РФ у них не вийде, зазначає джерело в українській спецслужбі.

"Ця унікальна спецоперація СБУ готувалася тривалий час і була успішно реалізована службою", - сказало джерело в спецслужбі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчали маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

"Незважаючи на серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою... Це сигнал усім зрадникам та воєнним злочинцям, які перейшли на бік ворога. Пам'ятайте, Росія вас не захистить", - додав співрозмовник агентства.

Також джерело в СБУ надало ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви.

"На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника чекало заслужене покарання. До речі, неподалік цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео", - зазначив співрозмовник агентства.

 

Теги: #кива #ліквідація #подробиці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 11.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

08:37 10.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

08:01 09.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

07:56 08.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

08:32 07.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

18:21 06.12.2023
У ГУР Міноборони України підтвердили смерть Киви

У ГУР Міноборони України підтвердили смерть Киви

17:14 06.12.2023
СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

08:00 06.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів

19:11 05.12.2023
Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

08:11 05.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через нічну атаку відключено низку споживачів у Києві, загалом через різні причини без світла майже 500 населених пунктів України - Міненерго

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні більше можливостей, більше захисту, більше сили - Зеленський

ОСТАННЄ

Боррель вважає, що не час скорочувати підтримку України

За час війни декларація Стефанчука змін не зазнала

Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну не стали частиною Державного музейного фонду - Білоцерковець

Через нічну атаку відключено низку споживачів у Києві, загалом через різні причини без світла майже 500 населених пунктів України - Міненерго

Відновлюється блокування кордону зі Словаччиною - Держмитслужба України

У Миколаєві затримали ворожого агента, який збирав розвіддані для підготовки нових ракетних ударів

Боррель сподівається, що єдність ЄС щодо України на майбутньому саміті не буде порушено

Збиті дрони пошкодили приміщення агропідприємств у Куцурубській і Снігурівській громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді

ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарну допомогу у 2024 р. у зв'язку із загостренням військових дій - ЗМІ

Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА