Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

За минулу добу війська РФ із різних видів зброї завдали близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області, інформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в понеділок уранці.

"Військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 62 артобстріли припали на територію Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл", - написав Малашко у своєму телеграм-каналі.

"Ворог обстріляв із РСЗВ Малу Токмачку й атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське та Роботине", - уточнив голова ОВА.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не надходило.