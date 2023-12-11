Події

08:58 11.12.2023

Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

1 хв читати
Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

За минулу добу війська РФ із різних видів зброї завдали близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області, інформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в понеділок уранці.

"Військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 62 артобстріли припали на територію Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл", - написав Малашко у своєму телеграм-каналі.

"Ворог обстріляв із РСЗВ Малу Токмачку й атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське та Роботине", - уточнив голова ОВА.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не надходило.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 11.12.2023
У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

08:42 11.12.2023
На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

00:48 11.12.2023
Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

19:08 10.12.2023
Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

16:14 10.12.2023
Окупанти обстріляли Херсон, є поранений

Окупанти обстріляли Херсон, є поранений

13:25 10.12.2023
Унаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки - Донецька ОВА

09:02 10.12.2023
Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

08:23 10.12.2023
Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

07:00 10.12.2023
Російські війська за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

Російські війська за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

19:30 09.12.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні більше можливостей, більше захисту, більше сили - Зеленський

Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

ОСТАННЄ

ЗС України утримують позиції на лівобережжі Херсонської області

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження сил РФ

За добу відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 49 атак

Армія РФ за добу завдала трьох ракетних і 61 авіаційного удару

Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

11 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Чотири людини постраждали в Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки вночі

У Київській області, за попередніми даними, силами ППО знищено вісім ворожих цілей

У столиці внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА