Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні більше можливостей, більше захисту, більше сили - Зеленський

Робочий візит до Сполучених Штатів Америки, що розпочнеться 11 грудня, має дати більше захисту і більше сили Україні, наголосив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на 11 грудня.

"Завтра та післязавтра разом із командою буду у Вашингтоні - заплановані зустрічі, переговори. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше - дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили", - сказав президент.

Він також зазначив, що під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини, коротко поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"На полях інавгурації говорив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто - і зрозуміло, що про наші, європейські справи", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, він також же "говорив із президентом Франції Макроном і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн - дві телефонні розмови. Про спільну роботу на рівні Євросоюзу і про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку".