Події

23:51 10.12.2023

Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

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Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила про рішення, починаючи з понеділка, 11 грудня, знову заблокувати рух вантажівок через словацький прикордонний пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке-Ужгород", повідомляється на сторінці UNAS у Фейсбуці в неділю.

"Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) ухвалив рішення 10.12.2023 продовжити акцію протесту на переході кордону Вишнє-Нємецьке/Ужгород з 11.12.2023 з 15:00 до подальшого повідомлення", - йдеться в заяві.

Перевізники попереджають, що "заблокують в'їзд на територію Словацької Республіки для вантажних перевезень. Особистий транспорт у жодному разі не обмежуватимуть".

"Це рішення президія ухвалила на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автотранспорту Словаччини. Приєднуємося до протестів, які організовуються в Польщі з 06.11.2023 і з 11.12.2023 також на території Угорщини", - заявили в UNAS.

Теги: #блокада #україна #кордон #словаччина

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